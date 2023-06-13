В інтер’єрах у стилі баугауз часто використовуються нейтральні кольори, такі як чорний, білий, сірий та бежевий

Стиль баугауз – один із найпопулярніших напрямків у сучасному дизайні. Він був створений у 20-х роках минулого століття у Баугаузі – вищій школі мистецтв та дизайну, яка розташовувалася у Німеччині. Цей стиль був заснований на ідеях мінімалізму, функціональності та простоти, які були важливими принципами у промисловому дизайні та архітектурі. Блог «Все про ремонт та будівництво» розповідає детальніше про цей стиль.

Історія стилю баугауз у дизайні інтер’єру розпочалася у 20-х роках минулого століття у Баугаузі. Це була вища школа мистецтв та дизайну, створена у 1919 році у німецькому місті Веймар. Основними ідеями цієї школи були простота, функціональність та мінімалізм. Вони стали важливими принципами у промисловому дизайні та архітектурі.

Баухауз створив сучасну на той час архітектуру з використанням нових матеріалів (залізобетон, скло, сталь) та новаторських будівельних методів (каркасна конструкція, скляні фасади). Виходячи з принципу первинності функції, форма будівель порвала з історичними традиціями і стала абстрактною. Обриси цілих будівель та їхні окремі конструктивні елементи звели до первинних геометричних форм у прозорому (завдяки скляним стінам) середовищі. Це стало характерною рисою всієї архітектури модернізму.

Особливості стилю Баухауз у дизайні інтер’єру

Простота та функціональність. У цьому стилі головне – це не прикраса, а практичність та зручність використання предметів інтер’єру.

Мінімалізм. У стилі баугауз використовуються геометричні форми, прості лінії та мінімум декору.

Колірна гама. В інтер’єрах у стилі баугауз часто використовуються нейтральні кольори, такі як чорний, білий, сірий та бежевий.

Використання нових матеріалів. Дизайнери в цьому стилі часто експериментують із новими матеріалами, такими як метал, скло та пластик.

Застосування стилю

Стиль баугауз застосовується у сучасному дизайні інтер’єру та може бути використаний у будь-якому приміщенні.

Кухня: прості форми та функціональність роблять цей стиль ідеальним для кухонь. Багато з кухонного приладдя у цьому стилі виготовляється з металу та скла, що надає їм сучасного вигляду.

Вітальня: використання нейтральних кольорів та мінімум декору допомагає створити елегантний та сучасний інтер’єр.

Спальня: прості форми та мінімалізм ідеально підходять для спальні. У такій кімнаті ви відчуєте себе затишно та спокійно.

Ванна кімната: ванна кімната в стилі баугауз – це чистота, лаконічність та зручність. Багато елементів можуть бути виконані зі скла або металу, що надає їм сучасного вигляду.

Не бійтеся експериментувати з новими матеріалами та формами, і ви створите унікальний та елегантний інтер’єр у цьому стилі.