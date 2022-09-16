Астана називалася Нур-Султаном понад три роки

Парламент Казахстану в п’ятницю, 16 вересня, ухвалив одразу у двох читаннях зміни до Конституції країни, якими депутати підтримали повернення столиці назви Астана та обмежили термін президентства одним семирічним терміном. Зміни надіслали на підпис президенту Касим-Жомарту Токаєву, який раніше схвалив ці зміни, повідомило «Радіо Свобода».

У законопроекті щодо поправок до Конституції країни зазначено, що президентський термін збільшується з п’яти до семи років, а право обиратися скоротять до одного терміну. Термін повноважень суддів Конституційного суду збільшиться до восьми років, право переобрання також обмежать.

На початку вересня Токаєв запропонував провести дострокові президентські вибори восени 2022 року. Чергові вибори президента мали відбутися у 2024 році. Токаєв тоді заявив, що готовий скоротити термін своїх повноважень та піти на позачергові президентські вибори.

Крім того, парламент Казахстану ухвалив рішення про перейменування столиці країни знову на Астану. У березні 2019 року назву міста було змінено на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва. До цього місто тричі змінювало назву.

У Мін’юсті заявили, що перейменування столиці не вимагатиме від громадян зміни документів.

Перейменувати Астану на Нур-Султан 20 березня 2019 року запропонував сам Токаєв – у день вступу на посаду президента після того, як попередній президент Нурсултан Назарбаєв склав свої повноваження. Парламент Казахстану того ж дня одразу у двох читаннях проголосував за перейменування. Уряд пропонував винести це питання на референдум. Однак новий президент Токаєв заявив, що потреби в цьому немає. Мітинги проти перейменування столиці та протестні рухи закінчилися арештами незадоволених і ні до чого не призвели: 23 березня 2019 року Астана офіційно змінила назву на Нур-Султан.