Організатор угруповування сам підшуковував надійних клієнтів

Шевченківський районний суд засудив стрільця-санітара штурмового батальйону до 5 років позбавлення волі. Чоловік перебував на реабілітації в Чернівецькій обласній психіатричній лікарні. В медзакладі познайомився і домовився ще з двома військовослужбовцями, які також лікувалися після поранень, про продаж та розповсюдження амфетаміну. Наркотики продавали лише знайомим і перевіреним людям.

Правоохоронці під час досудового слідства встановили, що житель Києва, військовослужбовець Збройних сил України, перебуваючи на реабілітації в Чернівецькій лікарні, організував роботу злочинної групи щодо продажу наркотиків. Стрілець-санітар штурмового батальйону в медзакладі в грудні 2022 року познайомився ще з двома військовослужбовцями – стрільцем-снайпером штурмового батальйону та стрільцем-помічником гранатометника гірсько-штурмової роти, і запропонував їм, а також раніше знайомому мешканцю Києва продавати амфетамін.

«Вказана група характеризувалась детальною організацією і функціонуванням у вигляді чіткої ієрархії та виконання кожним вказівок організатора. Для того, щоб групу не викрили, її учасники під час спілкування використовували видумані назви наркотиків, та інших речей та предметів. Крім того, амфетамін наркодилери реалізовували виключного особам, з якими були знайомі, а також особам, яким вони раніше збували психотропні речовини і були впевнені в їх надійності», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 червня 2023 року.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений та його спільники незаконно продавали, зберігали, перевозили та пересилали наркотики в період з початку січня по 10 лютого 2023 року. Організатор отримав посилку з психотропними речовинами на «Новій пошті», а пізніше переніс її у відділенні № 15 ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня», що по вул. Мусоргського, 2 в Чернівцях. Час від часу обвинувачений сам продавав амфетамін, знаходячись в лікарні. В іншій випадки передавав наркотики своїм помічникам, і вже вони зустрічалися з потенційними клієнтами в різних магазинах та установах.

В суді військовослужбовець повністю визнав свою вину. Між обвинуваченим та прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону була укладена угода про визнання винуватості. Відповідно Шевченківський суд присудив чоловіку п'ять років в'язниці.