Хлопцю зменшили термін відбування покарання з 9 до 5 років

Тернопільський апеляційний суд пом'якшив вирок 18-річному тернополянину, якого обвинувачували в наркоторгівлі, після того, як він перерахував 100 тис. грн на потреби ЗСУ. Суд першої інстанції присудив хлопцеві 9 років позбавлення волі. Але обвинувачений не погодився з вироком і подав апеляційну скаргу.

Працівники Служби безпеки України 18-річного Михайла Д. затримали 19 лютого 2022 року під час того, як він з поштомату забирав посилку з наркотиками. На пропозицію видати заборонені предмети юнак добровільно віддав полімерний контейнер чорного кольору, в якому знаходився пакет із вологою порошкоподібною речовиною білого кольору вагою понад 28 грамів, що містив амфетамін. Під час досудового слідства хлопець розповів, що збував наркотики під виглядом «закладок». На місця, де саме сховав ці «закладки», вказав працівникам поліції.

9 лютого 2023 року Тернопільський міськрайонний суд визнав винним 18-річного тернополянина за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені повторно) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах). Суди призначив хлопцеві покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років із конфіскацією майна.

Тернополянин та його родичі не погодилися з таким вироком і подали апеляцію. Дядько Михайла, який вніс за нього заставу в розмірі понад 198 тис. грн перерахував частина на потреби Збройних сил України. «До початку апеляційного розгляду обвинувачений змінив подану апеляційну скаргу та просив застосувати до нього ст. 69 КК України і пом'якшити покарання, призначивши 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Вказав, що повністю визнав свою вину та активно сприяв слідству. Також зазначив, що під час досудового розслідування йому було обрано запобіжний захід – тримання під вартою та, як альтернатива, визначено розмір застави – 198 тис. 400 грн, яку і вніс його дядько. На час розгляду апеляційної скарги ними прийнято рішення частину цих коштів – 100 тис. грн перерахувати на потреби Збройних Сил України», – йдеться у вироку Тернопільського апеляційного суду.

У судовому засіданні родичі обвинуваченого розповіли, що Михайло Д. з дитинства позбавлений батьківського піклування, оскільки одразу після його народження батько залишив сім'ю, а декілька років потому на заробітки виїхала мати. У 2017 році хлопець отримав статус «дитини, позбавленої батьківської опіки».

З урахуванням усіх доказів, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду вирок Тернопільського міськрайонного суду від 9 лютого 2023 року відносно 18-річного тернополянина змінила і визначила йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна. Крім того, судді ухвалила частину застави у розмірі 100 тис. грн перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.