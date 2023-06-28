Вартість вилучених наркотиків сягає 3 млн грн

Буковинця засудили до 10 років позбавлення волі за зберігання, купівлю та продаж наркотичних речовин у великих розмірах. 45-річний чоловік у своїй квартирі тримав майже півтора кілограма різних наркотичних та психотропних речовин, а надалі планував продати їх.

Прокурори довели, що 45-річний житель Чернівців вирішив заробити гроші на продажі наркотиків. Він закупляв, а потім продавав психотропні речовини. У своїй квартирі також зберігав різні наркотики у великих розмірах.

«Під час обшуку у його квартирі правоохоронці виявили та вилучили пів кілограма канабісу, понад 600 грамів синтетичного стимулятора PVP, 20 грамів екстазі, 26 – амфетаміну, галюциногенний наркотик ЛСД та інші наркотичні галюциногенні речовини», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Орієнтована вартість вилученого наркотовару сягнула понад 3 млн гривень. Правоохоронці зібрали достатньо доказів і передали справу до суду. Чоловіка судили за ч. 3 ст. 307 КК України, а саме незаконний обіг наркотиків в особливо великих розмірах.

В судовому засідання 45-річний житель Чернівців свою провину визнав. Суд призначив йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.