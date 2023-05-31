Вантажівка буде в серійному виробництві, але її ще планують удосконалити

У вівторок, 30 травня, у Києві запрацювала спеціалізована виставка ComAutoTrans 2023, на якій компанія «Стрий-Авто» зі Львівщини (Стрийський автобусний завод) представила електричну вантажівку із робочою назвою «Карпати».

Електровантажівка на 75% складається із компонентів українського виробництва, пише AutoConsulting. Компанія «Стрий-Авто» самостійно виготовляє раму, бічні панелі, плексигласову кабіну та елементи інтер’єру (зокрема крісла). Інші деталі виготовлені також українськими виробниками – окрім електромотору і батареї. Мотор потужністю 20 кВт замовили в Італії, а батареї – китайські.

Вантажівка, що важить 1,5 тонни і може взяти ще тонну корисного навантаження, здатна розвинути швидкість до 68 км/год. Дальність поїздки на одному заряді акумуляторів залежить від комплектації і навантаження та становить від 120 до 178 км. Орієнтовна ціна такого автомобіля становить 25 тис. доларів.

Електровантажівка на спеціалізованій виставці у Києві (фото AutoConsulting)

Вантажівка вже сертифікована та допущена на дороги загального користування, хоча перебуває ще на етапі випробувань і для серійного виробництва може змінитися, зокрема – ззовні. У компанії «Стрий-Авто» кажуть, що хотіли би, аби автомобіль на 100% складався із деталей українського виробництва.

ВАТ «Стрий Авто» (Стрийський автобусний завод) входить до групи компаній ВЕЕМ і відоме виробництвом автобусів малого класу на шасі різних автовиробників. Власниками компанії є Анна та Михайло Шевціви – діти Богдана Шевціва, засновника і власника компанії «ВЕЕМ-Металавтогруп».