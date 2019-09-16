Суд арештував активи «дочки» російського банку в Україні

У понеділок, 16 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання ГПУ і заарештував на 15 об'єктів нерухомості «Промінвестбанку», який належить російському державному «Внєшекономбанку». Про це повідомляє Finbalance.

Досудове розслідування у справі про арешт активів здійснює Державне бюро розслідувань. Зокрема, службові особи російського банку підозрюються у «використанні свого службового становища та вчиненні дій щодо заволодіння чужих коштів в особливо великих розмірах».

Зазначимо, що «Промінвестбанк» намагаються продати на вимогу компаній українського олігарха Ігоря Коломойського. Аукціон з продажу акцій банк відбудеться 20 вересня 2019 року. 28 серпня банк вже намагалися продати, проте фондова біржа ПФТС не отримала жодної заявки на участь в аукціоні.

«Промінвестбанк» є одним із найбільших українських банків за обсягом активів і є власністю російського державного «Внєшекономбанку». З березня 2017 року щодо українських дочірніх структур російських державних банків діють санкції, які забороняють виведення капіталу на користь материнських структур.

Державна виконавча служба виставила на продаж на біржі ПФТС 99,7726% акцій банку в рамках виконання в Україні рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі щодо стягнення з Росії компенсації за нерухоме майно пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським компаній, які мали активи в Криму.