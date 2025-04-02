Йдеться про будівництво елітного ЖК вул. Тютюнників, 55 та 55а

Личаківський районний суд арештував ділянку під будівництвом житлового комплексу на вул. Тютюнників, 55-55а у Львові. За зверненням мешканців району прокуратура розслідує зловживання під час затвердження відповідного детального плану території. Міська рада вимагає зупинити будівництво.

Йдеться про земельну ділянку на вул. Тютюнників, 55 та 55а, поблизу Львівської національної академії мистецтв. Зараз на цій ділянці є руїни гаража та занедбані 4-поверхові будівлі. Однак це майно викупила будівельна компанія «Авалон Констракшн», а у липні 2024 року міська рада передала забудовнику цю ділянку в оренду під житлову і громадську забудову.

Наприкінці 2024 року ТзОВ «Авалон Констракшн» отримало від департаменту архітектури містобудівні умови та обмеження на будівництво шестиповерхового житлового комплексу на 54 квартири із двома підземними паркінгами на 100 місць.

Проти цього будівництва виступили мешканці мікрорайону та співробітники Львівської національної академії мистецтв. Також мерія кілька разів проводила публічні обговорення з мешканцями прилеглих вулиць на місці майбутнього будівництва. У березні на ділянці розпочали активні підготовчі роботи – забудовник привіз важку техніку та зрізав частину дерев. Заступник міського голови з містобудування закликав забудовника зупинити роботи, адже їх виконують із порушеннями, зокрема будмайданчик був не огороджений.

За зверненням мешканців поліція розслідує кримінальне провадження за статтею про зловживання службовцями ЛМР під час затвердження детального плану в районі вул. Тютюнників. Відкрити справу ще рік тому правоохоронців зобовʼязав Галицький районний суд. У межах цього провадження в грудні 2024 року Личаківський районний суд дозволив слідчому вилучити з міської ради документи, що стосуються затвердження ДПТ і МУО. Підозри у цій справі нікому не вручали.

Водночас 27 березня Личаківський районний суд арештував ділянку під будівництвом, заборонивши будь-які реєстраційні дії з нею. Однак в ухвалі вказана ділянка, яка була ще до поділу її у 2023 році на три окремі – площею 0,16 га, 0,019 га та 0,42 га. Ухвалу можна оскаржити в апеляції.

Крім цього, прокуратура подала ще два позови в Львівський окружний адміністративний суд – про визнання нечинним і скасування детального плану території на вул. Тютюнників та оскарження містобудівних умов і обмежень на забудову цієї ділянки.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Авалон констракшн» входить до групи компаній львівського забудовника Avalon. Компанія зареєстрована у 2017 році на вул. Тютюнників, 55. Одноосібною власницею компанії є львів’янка Алла Шамова.