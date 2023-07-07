Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи трьом топ-менеджерам Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), в тому числі голові правління компанії Віктору Лотоусу та одному з керівників підрозділів цього підприємства, які отримали підозри в продажу щебеню без відповідних дозволів. Про це в п’ятницю, 7 липня, повідомило Державне бюро розслідувань. Загалом запобіжні заходи обрали шістьом учасникам справи.

За рішенням суду усі підозрювані (разом з двома керівниками приватної компанії) мають перебувати в слідчому ізолятор з можливістю внесення застави – від 2 млн грн до 60 млн грн.

«Підозрювані намагались уникнути контактів зі слідством та переховувались, але їх затримали та доставили в суд під конвоєм», – зазначили в ДБР.

Кременчуцьке видання «Телеграф» пише, що голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус перебував у реанімації Горішньоплавнівської лікарні, коли за ним приїхали правоохоронці. Вони забрали його з лікарні ввечері 6 липня.

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат — підприємство в місті Горішні Плавні, найбільший український експортер залізорудних котунів до Європи. Входить до групи Ferrexpo, мажоритарним власником якої є бізнесмен-утікач Костянтин Жеваго, який перебуває у Франції.

29 червня СБУ і ДБР повідомили про підозру топменеджменту Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, основного бізнес-активу Костянтина Жеваго. Справа стосується 2019-2021 років. За версією слідства, керівництво Полтавського ГЗК продавало щебінь, який утворюється в результаті розробки родовищ залізної руди, за ціною 30-50 грн фірмам-прокладкам, які потім збували його за ринковою вартістю – удесятеро дорожче. Правоохоронці вважають, що таким чином посадовці підприємства протиправно заволоділи грошима на суму 4000 млн грн.

Полтавський ГЗК не погоджується з обвинуваченнями. Він заявив, що сировина, яку слідство називає щебенем, є нефракційним відсівом, тобто відходом виробництва, а тому не є корисною копалиною й не вимагає отримання окремого дозволу на видобуток.