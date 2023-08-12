Майже рік Інна Іваночко перебуває в СІЗО без права внесення застави

Галицький районний суд Львова продовжує розгляд справи щодо колишньої очільниці Львівської обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Інни Іваночко, яку підозрюють у роботі на російські спецслужби. Слідчі оприлюднили перші покази свідків, які стверджують, що Інна Іваночко роками працювала на РФ, повідомляє «Судовий репортер».

Майже рік Інна Іваночко перебуває в СІЗО без права внесення застави. За версією слідства, впродовж 2015-2022 років вона була агенткою російських спецслужб, вела антиукраїнську діяльність, активно просувала ідеї федералізації України та проводила проросійські інформаційні акції. В березні 2023 року прокуратура завершила досудове розслідування і передала справу до суду.

У липні слідчі допитали свідків, які дали покази щодо колишнього нині покійного роботодавця Інни Іваночко Володимира Мальсагова , чия діяльність також привернула увагу СБУ. Зокрема у 2015 році вона почала працювати керівницею відділу кадрів у ТОВ «Консорціум агентств економічної безпеки», власником якого був генерал-майор внутрішніх справ у відставці та адвокат Володимир Мальсагов. Він помер у квітні 2021 року від коронавірусу, втім лише після повномасштабного вторгнення до СБУ звернулись троє людей, які висловили підозри щодо його ймовірної співпраці з Росією.

«Мальсагов сформував аналітичний відділ з метою збору та аналізу інформації про осіб, які займали керівні посади в органах державної влади, в тому числі компроментуючого характеру, та комерційні і державні структури які діяли на території України. Досліджував питання співпраці України з НАТО. Неодноразово говорив, що у Львові,та інших містах України працюють американські спецбіобораторії», – розповів його менеджер, стверджуючи, що з 2002 по 2021 рік Мальсагов часто їздив у Москву та Крим.

Після однієї з таких поїздок, додав свідок, Мальсагов хвалився, що був в кабінеті і мав особисту зустріч з Володимиром Жириновським. Слідчі оглянули офіс покійного і виявили багато особистих речей, а також російський прапор і георгіївські стрічки, посвідчення Міжнародного союзу офіцерів, документи СРСР, партійний квиток «Комуністичної партії», медалі російських правоохоронних органів тощо.

Офіційно фірми Мальсагова займалися охороною і встановленням відеонагляду. Директор однієї з його фірм розповів суду, що Інна Іваночко прийшла в компанію в часи фінансової кризи, однак Мальсагов стверджував, що вона потрібна фірмі, оскільки має має зв’язки з Віктором Медведчуком.

Після повномасштабного вторгнення правоохоронці провели обшуки в офісі адвокатського об’єднання «Верум Віта», що також належало Володимиру Мальсагову. На його особистому ноутбуці виявили файл під назвою «Іваночко І.В.», де була інформація про неї, а також півмільйона документів, які підтверджують його роботу на російські спецслужби.

«В нього дійсно були проросійські погляди тому, що він дуже шкодував за розвалом Радянського Союзу. Мені відомо те, що він привозив з Росії знаки, ордени, медалі в різній кількості і нагороджував ними тут своїх друзів, знайомих… З Інною Василівною часто зранку пили чай в кабінеті Мальсагова. Про те, що в Інни Василівни проросійські погляди, я зрозумів тільки тоді, коли вона стала медійною особою після 2018 чи 2019 року, коли вона почала виступати на різних медійних каналах і, як то кажуть, давала перевагу Росії порівняно з Україною», – розповів суду менеджер Мальсагова.

Ще один зі свідків – колишній військовий прикордонної служби, а сьогодні провідний інженер Центру технічного управління Національної системи конфіденційного зв’язку Держспецзв’язку. У 2018 році до нього звернувся раніше незнайомий йому Володимир Мальсагов, нібито за рекомендацією із ветеранської спілки прикордонників. Під час подальших розмов він намагався вивідати у нього інформацію про його зв’язки в держструктурах й тих, хто виконує завдання в зоні ООС.

Проти цього свідка також відкрили кримінальне провадження, однак згодом закрили через відмову виконувати антиукраїнські прохання Мальсагова й сам звернувся до СБУ.

Зазначимо, що наприкінці липня у Інни Іваночко змінився адвокат. Ним став Ярослав Гандзюлевич, який також захищає інтереси підозрюваного у держзраді Олександра Косторного. Його судять за коригування ракетних ударів по Яворівському полігону. На початку серпня Ярослава Гандзюлевича затримали за підозрою у хабарі.