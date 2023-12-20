Черепи руандійських жертв на полицях біля меморіалу геноциду у церкві в Нтарама. 2010 рік

Французький суд на 24 роки ув’язнив 68-річного колишнього лікаря Состена Муньєману, який був причетний до геноциду, що відбувся в Руанді у 1994 році. Він став шостим засудженим у Франції, пов’язаним із вбивствами народу тутсі. Про це у середу, 20 грудня, повідомило видання The Guardian.

Колишнього гінеколога Состена Муньєману визнали винним у геноциді, злочинах проти людяності та змові з метою підготовки цих злочинів. Слідство встановило, що чоловік долучився до написання листа на підтримку тодішнього тимчасового уряду, що заохочував масові вбивства меншини тутсі.

Його також визнали винним у тому, що він допомагав встановлювати блокпости, на яких затримували людей. Звідти їх везли в офіси місцевих органів влади, де утримувати їх у нелюдських умовах, а згодом убивали.

Позов до Состена Муньєману подали у 1995 році, однак суд відбувся тільки зараз. Державний обвинувач вимагав засудити колишнього лікаря до 30 років ув’язнення, проте суд призначив 24 роки позбавлення волі. Адвокати засудженого заявили, що планують оскаржити вирок.

Це вже шостий судовий процес у Франції щодо учасників масових вбивств у Руанді. Щоб сховатися від правосуддя, причетні до геноциду тікали до різних країн. Франція серед них була однією з найпопулярніших.

Геноцид в Руанді або «Геноцид проти тутсі» – масове вбивство представників племені руандійських тутсі представниками племен хуту з 6 квітня по 18 липня 1994 року за наказом уряду хуту. За різними підрахунками, за ці 100 днів убили від 500 тисяч до 1 мільйона людей. Загальна кількість жертв становила до 20 відсотків від усього населення країни.

Геноцид спланувала руандійська політична еліта, і його безпосередньо здійснювала армія, жандармерія, озброєні угруповання хуту, які підтримувалися владою і цивільними особами. Він мав серйозний вплив не лише на Руанду, а й на сусідні країни. Зокрема, масові зґвалтування призвели до сплеску захворюваності на СНІД в регіоні, а нищення інфраструктури і значне число жертв мали важкі наслідки для економіки.

Міжнародний трибунал із злочинів у Руанді розпочав роботу у листопаді 1994 року. За звинуваченнями в участі в масових убивствах та злочинах проти людства арештували більше 120 тисяч осіб.

Із ключових організаторів геноциду засудили до довічного ув’язнення, зокрема, колишнього прем’єр-міністра Руанди Жана Камбанді, очільника загонів «Інтерахамве», які займалися вбивствами, Джорджа Рутаганде, колишнього полковника руандійської армії Теонесте Багосору, а також екс-міністра планування Руанди Огюстена Нгірабатваре до 35 років ув’язнення.