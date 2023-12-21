Суд оштрафував двох мешканок Рівненщини, сини яких принижували однокласницю. Адмінпротоколи склали на жінок, бо хлопцям ще не виповнилося 14 років, тож вони не можуть нести адмінвідповідальність. Суд призначив їм по 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Рокитнівського райсуду, звернення щодо булінгу, який вчиняли двоє семикласників Остківського ліцею, надійшло до поліції 5 жовтня.

«Малолітній 2010 року народження, перебуваючи у Остківському ліцеї, вчинив булінг відносно однокласниці, що виразилося у систематичному приниженні та образах нецензурними словами, внаслідок чого могла бути заподіяна шкода психічному та фізичному здоров’ю потерпілої», – йдеться у матеріалах справи.

На судовому засіданні жінка заявила, що поговорила з сином, аби він більше так не вчиняв. Також переконувала, що хлопець усвідомив свої помилки.

Окрім цього, адмінпротокол склали на матір іншого семикласника. Вона на судове засідання не прийшла, тож справу розглядали за її відсутності.

Суддя Алла Комзюк визнала обох жінок винними у порушенні ч.3 ст. 173-4 КУпАП (булінг) та призначила їм по 850 грн штрафу. Також вони повинні сплатити по 536 грн судового збору. Постанови поки ще не набрали законної сили, обвинувачені можуть подати апеляції.