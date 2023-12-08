На Рівненщині суд оштрафував жінку, син якої душив молодшого школяра і вимагав у нього електронну сигарету. Коли справою зайнялись правоохоронці, учні підтвердили, що дев’ятикласник систематично нападає саме на цього молодшого учня. Відтак матір хлопця оштрафували на 850 грн.

Як йдеться у постанові Дубенського міськрайонного суду, інцидент стався 16 листопада у Квітневському ліцеї. Дев’ятикласник душив за шию семикласника і вимагав у нього електронну сигарету, а тоді потягнув у підвал.

До матеріалів справи додали пояснення вчительки, яка стала очевидицею інциденту. Вона розповіла, що того дня випадково побачила, як дев’ятикласник душив учня і на її зауваження не реагував, тож їй довелося відтягнути його за руки. Коли ж справу почали розслідувати, то учні сьомого класу підтвердили, що нападник систематично цькує їхнього однокласника.

Адмінпротокол склали на матір хлопця, оскільки йому поки лише 14 років. Їй інкримінували порушення ч.3 ст. 173-4 КУпАП (булінг). У суді жінка визнала провину, це стало пом’якшуючою обставиною. Їй призначили 850 грн штрафу – це мінімальне покарання, передбачене статтею. Також вона повинна сплатити 536 грн судового збору.