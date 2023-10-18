На Рівненщині судили двох жінок, сини яких побили однокласника. Матір постраждалої дитини розповіла, що хлопці цькують її сина не вперше, через що він не хоче ходити до школи. Обох жінок оштрафували на 850 грн.

Як йдеться у постанові Дубенського міськрайонного суду, інцидент стався 29 вересня у Вербському ліцеї. Зазначається, що двоє хлопчиків того дня душили свого однокласника, а також принижували в присутності інших дітей. У матеріалах справи не вказано, у якому класі навчаються діти, однак відомо, що обоє хлопців 2015 року народження.

Допитана у суді матір потерпілого хлопця розповіла, що один з нападників вже тривалий час вчиняє булінг щодо її сина. Через це вона зверталась до матері та бабусі школяра, але ті, за її словами, не відреагували.

«29 вересня вона приїхала в школу забрати сина. До неї підійшла класний керівник та повідомила, що діти його душили. Вчителька, яка бачила цю ситуацію розповіла, що її син і інший хлопчик на подвір’ї ліцею гралися у бокс. Підійшли [однокласники] накинулися на нього, він лежав під чотирма дітьми. [Один з нападників] злетів з тієї купи дітей і почав копати потерпілого ногами, попав йому по голові. Вчителька підняла постраждалого, він дуже плакав. Потім прибігла класний керівник, вона близько 15-ти хвилин не могла заспокоїти дитину», – так описала події того дня матір дитини.

Також вона додала, що у конфлікті були задіяні й інші діти, але вона поговорила з їхніми батьками і порозумілась. Але оскільки батьки вказаних двох однокласників на контакт не ідуть, а їхні сини вчиняють булінг вже не вперше, вона вирішила написати заяву.

Одна з обвинувачених у суді заявила, що бійка сталась під час гри, і «як так вийшло, вона не розуміє». Пообіцяла у подальшому проводити з сином бесіди, щоб ситуація повторилась. Інша ж обвинувачена свою провину не визнала: за її словами, йдеться лише про разову бійку, а не про систематичне цькування.

«Вважає, що лише психолог може дати заключення і розібратися у тому, чи в даній ситуації дійсно був булінг. Сама з власної ініціативи до психолога не зверталася, оскільки не було рекомендації вчителя», – наводять слова жінки у постанові.

Суддя Микола Панчук, дослідивши матеріали справи, визнав обох жінок винними у порушенні ч.3 ст. 173-4 КУпАП (булінг) та призначив їм по 850 грн штрафу. Також вони повинні сплатити по 536 грн судового збору.

Зауважимо, що постанова поки не набрала законної сили, обвинувачені можуть подати апеляції.