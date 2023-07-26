На Рівненщині судили чотирьох батьків школярів, які фотографували вчителів, і розписували фото нецензурними словами. Свої колажі вони надсилали у групу в Viber до моменту, коли це врешті викрили.

Як йдеться у постановах Млинівського райсуду від 19 липня, судили чотирьох батьків школярів із Новоселівського ліцею. Правоохоронці встановили, що учні фотографували вчителів, робили з цих фото нецензурні колажі з лайкою та непристойними зображеннями, і публікували у закритому чаті в Viber.

Потерпілими у цій справі вказані троє вчителів Новоселівського ліцею. Також у постановах зазначається, що подібні фото порушники публікували і щодо інших учнів навчального закладу.

Троє батьків заявили про розкаяння у суді. Однак, одна жінка з обвинуваченням не погодилась: вона зазначила, що її донька лише одного разу сфотографувала вчителя, а нецензурних написів на цьому фото не робила. Її суд звільнив від адмінвідальності.

А батьків решти школярів суд визнав винними у порушенні ч.1 ст. 186 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей), щоправда, обмежився лише усними попередженнями. Крім цього, вони повинні сплатити по 536 грн судового збору.