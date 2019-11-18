Суд обрав заставу голові «Укрексімбанку» Олександру Гриценку

Напередодні його затримала Служба безпеки України за підозрою у створенні злочинної організації і відмиванні грошей

ЕкономікаАнна Журба, 18 листопада2040

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Суд обрав заставу голові «Укрексімбанку» Олександру Гриценку
фото today.ua
Суд зобов’язав Гриценка сплатити заставу упродовж п’яти днів

Печерський районний суд Києва 18 листопада не арештував голову державного «Укрексімбанку» Олександра Гриценка, якого підозрюють у створенні злочинної організації, а також відмиванні грошей і розтраті майна, зловживаючи службовим становищем.

Натомість, як повідомляє «Інтерфакс-Україна», суд зобов’язав його сплатити упродовж п’яти днів заставу в розмірі майже трьох мільйонів гривень. Крім того, Олександр Гриценко має не виїжджати з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати паспорти і документи для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю і повідомляти прокурора про зміну місця проживання та роботи.

Нагадаємо, 16 листопада родичі Олександра Гриценка повідомили, що його викрали невідомі. Згодом у СБУ спростували цю інформацію і сказали, що затримали його в межах кримінальної справи. Прокуратура просила суд взяти його під варту на 50 днів з альтернативою застави у 100 млн грн. В «Укрексімбанку» повідомили, що затримання їхнього керівника не вплине на роботу банку.

Олександр Гриценко очолив державний «Укрексімбанк» у 2014 році. Як повідомила «Економічна правда», банкір є наближеним до колишнього президента України Петра Порошенка. З червня 2007 року до лютого 2013 року він працював віце-президентом департаменту ринку капіталів у країнах Східної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року – на посаді асоційованого директора, члена Комітету з управління активами Banque Havilland S.A. В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управління комерційних боргових зобов'язань департаменту фінансової політики Мінiстерства фінансів.

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