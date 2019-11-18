Суд обрав заставу голові «Укрексімбанку» Олександру Гриценку

Суд зобов’язав Гриценка сплатити заставу упродовж п’яти днів

Печерський районний суд Києва 18 листопада не арештував голову державного «Укрексімбанку» Олександра Гриценка, якого підозрюють у створенні злочинної організації, а також відмиванні грошей і розтраті майна, зловживаючи службовим становищем.

Натомість, як повідомляє «Інтерфакс-Україна», суд зобов’язав його сплатити упродовж п’яти днів заставу в розмірі майже трьох мільйонів гривень. Крім того, Олександр Гриценко має не виїжджати з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати паспорти і документи для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю і повідомляти прокурора про зміну місця проживання та роботи.

Нагадаємо, 16 листопада родичі Олександра Гриценка повідомили, що його викрали невідомі. Згодом у СБУ спростували цю інформацію і сказали, що затримали його в межах кримінальної справи. Прокуратура просила суд взяти його під варту на 50 днів з альтернативою застави у 100 млн грн. В «Укрексімбанку» повідомили, що затримання їхнього керівника не вплине на роботу банку.

Олександр Гриценко очолив державний «Укрексімбанк» у 2014 році. Як повідомила «Економічна правда», банкір є наближеним до колишнього президента України Петра Порошенка. З червня 2007 року до лютого 2013 року він працював віце-президентом департаменту ринку капіталів у країнах Східної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року – на посаді асоційованого директора, члена Комітету з управління активами Banque Havilland S.A. В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управління комерційних боргових зобов'язань департаменту фінансової політики Мінiстерства фінансів.