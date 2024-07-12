В’ячеслав Герцовський купив гранату РГН і 1 червня о 4:30 ранку кинув її на подвір’я постраждалого

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним місцевого мешканця В’ячеслава Герцовського у незаконному поводженні з боєприпасами та закінченому замаху на умисне знищення чужого майна. За те, що мукачівець кинув гранату в бесідку на подвір’ї свого опонента, йому присудили 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 липня, В’ячеслав Герцовський незаконно купив ручну осколкову гранату РГН і 1 червня о пів на п’яту ранку кинув її на подвір’я постраждалого, влучивши у бесідку. З місця події експерти вилучили 15 металевих уламків корпусу гранати та частину її запалу.

У суді В’ячеслав Герцовський визнав свою вину та уклав угоду з прокурором.

Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Носов визнав мукачівця винним у незаконному поводженні з боєприпасами та закінченому замаху на умисне знищення чужого майна і присудив йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання замінили на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.