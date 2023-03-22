Суд розглядав справу про булінг десятикласника Іваничівського ліцею №1

Райсуд на Волині оштрафував директорку Іваничівського ліцею №1 за те, що вона не повідомила поліцію про випадок булінгу в школі. До жінки звернулась матір десятикласника, якого в соцмережах цькували учні школи, зокрема, поширювали про нього принизливі відео. Згідно з наказом Міністерства освіти, директорка після цього в межах доби мала б звернутись до поліції, однак цього вона не зробила. Тож жінку оштрафували на 850 грн. Згідно з інформацією із відкритих джерел, директоркою Іваничівського ліцею є Марія Шевчик.

Як йдеться у постанові Іваничівського райсуду, про яку повідомляє The Village, до директорки та класного керівника матір десятикласника зверталась ще в вересні минулого року. Спочатку вона лише розповіла про проблему і показала скріншоти відео з TikTok, на яких принижували її сина. Учителі пообіцяли розібратися, але після цього булінг лише посилився. Жінка зазначає, що цькували школяра і вчителі. Відтак у листопаді вона написала заяву в поліцію.

Пізніше до школи прийшов правоохоронець та провів бесіду з дітьми щодо булінгу. Після цього батьки восьмикласниць і семикласниць написали п’ять письмових заяв на ім'я директорки, де стверджували, що десятикласник насправді сам булив їхніх дітей. На підтвердження вони показали переписку з нецензурною лексикою.

Школа скликала комісію, туди запросили й матір десятикласника, але питання щодо булінгу її сина не розглядали – лише питання щодо булінгу інших учнів, адже не було письмового звернення.

Директорка школи зазначила, що начебто саме тоді вперше дізналась про ситуацію з булінгом десятикласника. Також посадовиця на свій захист зазначила, що вважала, ніби не мала звертатись у поліцію щодо булінгу, бо це вже зробила матір.

Втім, суддя Марта Федечко дійшла до висновку, що винуватість директорки підтверджується, оскільки в межах доби після отримання повідомлення про булінг вона мала звернутись до правоохоронних органів.

«Аргументи захисту про нелогічність повторного повідомлення керівником закладу освіти орган поліції про той випадок булінгу, з приводу якого поліцією вже здійснюється перевірка [...] суд оцінює критично, оскільки Порядок реагування на випадки булінгу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України не містить винятків чи переліку випадків, які б звільняли суб`єкта реагування від здійснення повідомлення про випадок булінгу», – йдеться у постанові.

Тож посадовицю визнали винною у порушенні ч.5 ст. 173-4 КУпАП (неповідомлення про випадок булінгу) та оштрафували на 850 грн. Постанова ще не набрала законної сили, директорка може подати апеляційну скаргу. Відомо, що через конфлікт матір перевела хлопця навчатись у школу в Нововолинськ.