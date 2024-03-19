Хабар Михайло Драбчук передав на початку вересня 2023 року, після чого його затримали правоохоронці

Бориславський міський суд Львівщини виніс вирок голові профспілки «Бориславнафтогазу» Михайлу Драбчуку. Чоловік дав 500 доларів хабара начальнику служби безпеки територіального підрозділу «Укрнафти» за приховування порушень у роботі профспілки. Суд призначив Михайлу Драбчуку 20,4 тис. грн штрафу за хабарництво.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, Михайло Драбчук, перебуваючи на посаді голови профспілки «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» дав 500 доларів хабара начальнику служби безпеки Бориславського нафтопромислового району департаменту безпеки ПАТ «Уркнафта».

Начальник служби безпеки підрозділу «Укрнафти» проводив перевірку діяльності профспілки «Бориславнафтогаз», під час якої виявив порушення з боку її очільника Михайла Драбчука. Голова профспілку протягом 2021 – 2023 років безпідставно видавав путівки у оздоровчі комплекси людям, які не мали стосунки до «Бориславнафтогазу». За 500 доларів хабара Михайло Драбчук хотів приховати ці порушення.

Хабар Михайло Драбчук передав на початку вересня 2023 року, після чого його затримали правоохоронці. Щодо голови профспілки порушили кримінальну справу, у суді він визнав свою провину та уклав відповідну угоду із прокурором.

Справу розглянув суддя Дмитро Пантелєєв, який дослідив усі матеріали та призначив Драбчуку 20,4 тис. грн штрафу за хабарництво. У вироку суду зазначено, що засуджений досі працює на своїй посаді. Додамо, що санкція статті кримінального кодексу не передбачає заборону працювати на аналогічних посадах. Вирок ще можна оскаржити.