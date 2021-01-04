15 березня 2018 року у селі Библо, що біля Нижанковичів, прикордонники виявили саморобний літальний апарат з контрабандними сигаретами

Старосамбірський районний суд Львівщини визнав прикарпатця винним у порушенні правил міжнародних польотів та оштрафував на 18,7 тис. грн. Його обвинувачували у спробі переправлення сигарет через кордон саморобним літальним апаратом.

15 березня 2018 року у селі Библо, що біля Нижанковичів, прикордонники виявили саморобний літальний апарат з контрабандними сигаретами. Через поломку пілоту не вдалось переправити у Польщу 10 ящиків сигарет та він був змушений здійснити аварійну посадку в полі, де саморобний вертоліт з мотором від мотоцикла BMW виявили прикордонники.

Як вказано у вироку суду, винесеному наприкінці грудня 2020 року, саморобним апаратом керував уродженець міста Бурштин. У березні 2018 року він не зміг переправити контрабанду, однак у вироку суду вказано, що раніше чоловік здійснював політ через кордон на цьому саморобному вертольоті. Контрабандист уклав угоду про визнання вини з прокурором.

Суддя Юрій Пошивак визнав прикарпатця винним у порушенні правил міжнародних польотів та замаху на кримінальне правопорушення. Його оштрафували на 18,7 тис. грн.