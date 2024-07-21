Галицький районний суд Львова визнав інспектора митного поста «Смільниця» Олександра Піка винним у невчасному поданні НАЗК декларацій про доходи за 2021 та 2022. Львівському митнику призначили 1190 грн штрафу за адмінправопорушення.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні, інспектор відділу митного оформлення №3 митного поста «Смільниця» Львівської митниці Олександр Піка вчинив адмінправопорушення, пов’язані з корупцією, а саме вчасно не подав до НАЗК декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Митник мав подати їх до 1 лютого 2024 року, але зробив це аж 14 березня.

У суді митник та адвокат просили звільнити його від адмінвідповідальності за малозначністю, зазначивши, що строки накладення адміністративного стягнення уже минули. Прокурор просив визнати Піка винним у адмінправопорушенні (ч.1 ст.172-6 КУпАП).

Суддя Віталій Радченко звернув увагу, що часом вчинення правопорушень є 14 березня, а днем виявлення правопорушень є 29 квітня 2024 року (дата складення протоколу по адміністративне правопорушення). Тому строки накладення адміністративного стягнення не минули. Суддя призначив Олександру Піку покарання – 1199 грн штрафу та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору.

Згідно з деклараціями на сайті НАЗК, Олександр Піка вказував 141 тис. грн зарплати за 2021 рік, його дружина Марина працює у поліції та декларувала 156 тис. грн зарплати. У 2022 році митник отримав 197 тис. грн зарплати, ще 476 тис. грн вказала його дружина. У 2023 році дохід митника зменшився до 30 тис. грн за рік, Марина Піка вказувала 434 тис. грн. Подружжя не має власної нерухомості чи авто, але може користуватись квартирою у Львові (50,9 м2) та двома житловими будинками (54 м2 та 76 м2) на Житомирщині.