Керівник Яворівської окружної прокуратури Львівщини Віталій Дубас оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Віталій Дубас отримав 1,2 млн грн зарплати у Львівській обласній прокуратурі, його дружина Вікторія працює у ЛНУ імені Івана Франка та вказує 162 тис. грн зарплати. Заощадження (грошові активи) подружжя зберігає готівкою – 14 тис. доларів.

У декларації керівника окружної прокуратури немає нерухомості чи авто, які б йому належали. У 2023 році Вікторія Дубас стала власницею авто Volkswagen Tiguan (2015 року випуску), яким може користуватись прокурор. Квартира у Львові (41,8 м2), дві земельні ділянки та житловий будинок у Жидачеві (332 м2) належать дружині прокурора. У 2023 році Віталій Дубас почав орендувати паркомісце у Львові.

Проте у 2024 році керівник Яворівської окружної прокуратури Віталій Дубас подав повідомлення про зміни у майновому стані, вказавши купівлю земельної ділянки у Львові.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.