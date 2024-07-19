Директора 4-ї поліклініки Львова Максим Павлов

Генеральний директор 4-ї міської поліклініки Львова Максим Павлов оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Павлов очолив міську поліклініку у серпні 2023 року, до призначення працював у Першому ТМО.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Максим Павлов отримав 444 тис. грн зарплати у Першому ТМО, 296 тис. грн зарплати у 4-й міській поліклініці Львова, 870 тис. грн від підприємницької діяльності – дохід від кількох фірм, зокрема «Сінево Україна», «Овація», «Українські лінії», «Моджі», а також медик отримав 800 тис. грн від відчуження рухомого майна. Загальний річний дохід Павлова становить 2,4 мільйона гривень. Дружина медика Аліна вказала 42 тис. грн зарплати у ДПС Львівщини та 106 тис. грн допомоги.

Подружжя декларує нерухомість у Львові та області. Зокрема дві квартири, паркомісце та нежитлове приміщення у Львові. У селі під Львовом Максим Павлов має житловий будинок (209 м2) та земельну ділянку, він декларує ще одну ділянку у Сокільниках та садовий будинок із трьома ділянками біля Судової Вишні.

Із 2022 року Аліна Павлова їздить на авто Subaru Crosstrek (2018 року випуску), гендиректору поліклініки ж належить авто Honda Accord (2015 року випуску).

Максим Павлов очолив 4-у поліклініку Львова у серпні 2023 року, до цього працював заступником фінансового директора Першого медичного обʼєднання Львова та був медичним директором Лікарні Св. Луки.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.