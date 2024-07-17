Директорка львівського аеропорту Тетяна Романовська

Генеральна директорка аеропорту «Львів» Тетяна Романовська оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Тетяна Романовська проживає сама, тому вона вказувала лише свої доходи. У декларації на сайті НАЗК вказано, що торік вона отримала 872 тис. грн зарплати у львівському аеропорті.

Із нерухомості Романовська декларує квартиру (82,7 м2) та гараж у Львові, садовий будинок (26,5 м2) та земельну ділянку у Липниках, а також ще одну ділянку у сусідньому селі Поршна біля Львова. Протягом останніх років посадовиця не купувала нової нерухомості. Тетяні Романовській належить одне авто – Opel Astra 2007 року випуску.

Тетяна Романовська є директоркою львівського аеропорту із 2015 року. За час її роботи, летовище вперше прийняло більше двох мільйонів пасажирів у рік.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.