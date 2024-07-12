Голова Дрогобицької районного ради Андрій Шевкенич

Голова Дрогобицької районного ради Андрій Шевкенич оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Шевкенич отримав 393 тис. грн зарплати у Дрогобицькій райраді, а також 142 тис. грн пенсії. Дружина депутата Юлія декларує 39 тис. грн пенсії. Подружжя, згідно з декларацією, немає жодних заощаджень (грошових активів).

У власності голови райради є авто Audi A6 (2013 року випуску) та кілька об’єктів нерухомості у Дрогобичі та на території місцевої громади. Зокрема три земельні ділянки, житловий будинок (74,9 м2) та гараж, а також недобудовані підсобні приміщення. Протягом останній років Шевкенич не купував нового майна.

68-річний Андрій Шевкенич є заслуженим лікарем України. Раніше він очолював Дрогобицьке районне територіальне медичне об'єднання, відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. Був депутатом Дрогобицької міської ради (БПП «Солідарність») та головою РДА.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.