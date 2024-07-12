Директор «Львівелектротрансу» Володимир Ковалів подав декларацію про доходи за 2023 рік
Володимир Ковалів декларує майже 900 тис. грн зарплати та чотири нові земельні ділянки
В.о. директора ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Ковалів оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, загальні доходи подружжя перевищують мільйон гривень. У 2023 році Володимир Ковалів отримав 894 тис. грн зарплати, очолюючи комунальне підприємство, також він отримав дохід від надання майна в оренду – 31 тис. грн від ТзОВ «Барком». Дружина посадовця Ірина декларує 368 тис. грн зарплати від Львівської академічної гімназії при «Львівській політехніці».
У власності Володимира Коваліва є два авто: Škoda Octavia (2006 року випуску) та Daewoo Lanos (2004 року випуску). В.о. директора «Львівелектротрансу» із 2023 року належить чотири земельні ділянки на Львівщині. Його дружина є власницею житлового будинку (142 м2) та земельної ділянки у Львові, а також має частку у квартирі (92 м2).
Нагадаємо, що Володимира Коваліва призначили в.о. директора «Львівелектротрансу» у 2021 році, до цього він був головним інженером підприємства.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.