Володимира Коваліва призначили в.о. директора «Львівелектротрансу» у 2021 році

В.о. директора ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Ковалів оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, загальні доходи подружжя перевищують мільйон гривень. У 2023 році Володимир Ковалів отримав 894 тис. грн зарплати, очолюючи комунальне підприємство, також він отримав дохід від надання майна в оренду – 31 тис. грн від ТзОВ «Барком». Дружина посадовця Ірина декларує 368 тис. грн зарплати від Львівської академічної гімназії при «Львівській політехніці».

У власності Володимира Коваліва є два авто: Škoda Octavia (2006 року випуску) та Daewoo Lanos (2004 року випуску). В.о. директора «Львівелектротрансу» із 2023 року належить чотири земельні ділянки на Львівщині. Його дружина є власницею житлового будинку (142 м2) та земельної ділянки у Львові, а також має частку у квартирі (92 м2).

Нагадаємо, що Володимира Коваліва призначили в.о. директора «Львівелектротрансу» у 2021 році, до цього він був головним інженером підприємства.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.