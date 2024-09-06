Молодіжна збірна України спробує закріпити лідерство у своїй групі

У п'ятницю, 6 вересня, молодіжна збірна України з футболу у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи зійдеться з Сербією. Поєдинок відбудеться у столиці Латвії Ризі на арені LNK Sporta Parks і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Підопічні Унаї Мельгоси поки йдуть у своїй групі зі 100%-м результатом – команда виграла всі шість матчів, в яких забила 15 голів і пропустили всього два. Під питанням участь у поєдинку півзахисника польської «Лехії» Максима Хланя, який отримав пошкодження у своєму клубі. Не зможе допомогти «синьо-жовтим» захисник київського «Динамо» Костянтин Вівчаренко – замість нього у команду запросили представника «Руха» Ярослава Карабіна, для якого цей виклик став дебютним.

Своєю чергою Сербія зіграла на один поєдинок більше – у 7-ми матчах балканці набрали 10 очок і пропустили 16 голів. Серед лідерів цієї збірної варто відзначити нападника «Верони» Стефана Мітровіча, форварда «Аталанти» Ваню Влаховіча та хавбека норвезького «Стабека» Алексу Матіча.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає Україну. На перемогу наших хлопців дають 1,93, тоді як успіх Сербії оцінюють у 4,00. На нічию ставлять 3,60.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають не надто результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,84, тоді як тотал менше 2,5 – 2,01.

Після 6-ти турів у турнірній таблиці групи F з 18-ма очками лідирує Україна (6 матчів). В Англії стільки ж очок, але британці зіграли на одну гру більше. Далі йдуть: Сербія – 10 очок у 7 матчах, Північна Ірландія – 6 (6), Люксембург – 4 (8) та Азербайджан – 3 (6).

Нагадаємо, у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками серед тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Де дивитися матч відбору на Євро-2025 між Україною та Сербією

У прямій трансляції поєдинок на території нашої країни покажуть у прямому ефірі телеканал і сайт «Суспільне Спорт», а також YouTube-канал УАФ.