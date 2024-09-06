Завод «Волинь-цемент» працює у Здолбунові на Рівненщині

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ірландській компанії CRH Ukraine B.V. з виробництва будматеріалів придбати два цементних заводи в Україні. Раніше цими заводами володіла італійська компанія Buzzi Unicem. Про це повідомила пресслужба комітету 5 вересня.

У червні 2023 року представництво Buzzi розповіло, що продає частину бізнесу та активів з виробництва товарного бетону у Східній Європі компанії CRH. Тоді стало відомо, що йдеться про два українських заводи – «Волинь-цемент» і «Південьцемент». Їхню вартість оцінили в 100 млн євро. Це друга за розміром інвестиційна угода в Україні з початку широкомасштабного вторгнення, на погодження якої CRH чекала понад рік.

Як пише Forbes Ukraine, відповідно до раніше погоджених вимог АМКУ, CRH має впродовж дев’яти місяців створити юридичну особу – холдингову компанію – та передати їй придбаний пакет акцій ПрАТ «Дікергофф цемент Україна». Саме через дочірню компанію «Дікергофф Цемент Україна» Buzzi володіє заводами «Волинь-цемент» і «Південьцемент», що розташовані у Рівненській та Миколаївській областях.

Надалі 25-28% акцій статутного капіталу холдингової компанії мають бути продані чи іншим чином передані третій особі, не повʼязаній із CRH. Також CRH має забезпечити незалежний контроль над заводами, зберегти їхні виробничі потужності та гарантувати рівні умови й ринкові ціни для споживачів цементу. Окрім того, ірландська група буде зобов’язана регулярно звітувати АМКУ про обсяги виробництва продукції та постачання її на ринок України.

До слова, в Україні ірландська бізнесгрупа CRH представлена брендом Cemark. Іноземній компанії належить три заводи: в Камʼянці-Подільському, Одесі та Миколаєві.