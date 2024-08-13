Більшість нових іноземних компаній в Україні працюють в торгівлі

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну іноземні громадяни відкрили у Львові та Львівській області 460 компаній. Це другий показник по Україні після Києва, свідчить аналітика сайту Opendatabot.

Загалом від лютого 2022 року іноземці відкрили в Україні 3075 компаній. Топ-5 найпривабливіші локації для іноземного бізнесу виглядають так:

Київ – 1517 нових іноземних бізнесів;

Львівська область – 460;

Одеська область – 273;

Дніпропетровська область – 92;

Закарпатська область – 90.

Найчастіше з іноземців бізнес в Україні відкривають громадяни Туреччини (12,9% від загальної кількості нових бізнесів іноземців), Узбекистану (10,1%), Польщі (7,3%), США (7%), Казахстану (5,2%).

Із 460 нових іноземних компаній на Львівщині 105 належать полякам. Серед них і компанія ЛСФ, що входить у топ-3 найбільших компанії, що засновані іноземцями в Україні під час повномасштабної війни. Її статутний фонд – 300 млн грн, основний вид діяльності – оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Також – добування вугілля, інших корисних копалин і розробка кар’єрів.

Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається оптовою торгівлею – таких 30,7%, операціями з нерухомим майном займаються 6,7%, а комп’ютерним програмуванням – 5,8%.

Далі йдуть:

Кафе та ресторани – 5%;

Будівництво – 4,3%;

Роздрібна торгівля – 4%;

Головні управління, транспорт – по 3,8%;

Соціальна допомога – 3%.

На інші види зайнятості припадає 32,9% нових компаній з іноземними власниками.

Додамо, що з травня до серпня в Україні з’явились 423 нові компанії з іноземними власниками.