Рішення уряду дозволить польським компаніям в Україні виконувати роботи з облаштування пунктів пропуску на кордоні

Кабінет міністрів дозволив іноземним компаніям отримувати дозволи на будівництво великих об’єктів в Україні без одержання ліцензій. Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України у вівторок, 6 серпня.

Відповідні зміни стосуються будівництва об'єктів, які належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків. До категорії об'єктів із середніми (СС2) класами наслідків відносять житлові будинки, висотою від п'яти поверхів. Об'єкти зі значними (СС3) класами наслідків — це багатоквартирні житлові будинки понад 100 метрів заввишки, великі громадські будівлі, промислові об'єкти, будівлі університетів, коледжів, шкіл, дошкільних закладів, ТРЦ, лікарень та інше.

Щоб отримати право на будівельну діяльність, іноземному забудовнику буде потрібно подати до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності. На час воєнного стану не треба отримувати ліцензії на будівництво об'єктів.

«Ухвалення цього акта дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні. Зокрема, дасть змогу представництвам польських компаній в Україні здійснювати роботи з облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні», — додали у Мінреінтеграції.

Зазначимо, такі роботи заплановані в межах договору між Україною та Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.