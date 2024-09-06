Раніше двом військовим повідомили про підозру у самовільному залишені військової частини

Працівники Державного бюро розслідувань та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які вирішили заробити на знайомих військовозобов’язаних, що не хотіли йти до ЗСУ. Підозрювані самовільно залишили місце несення служби для того, щоб зайнятись бізнесом, повідомили у пресслужбі ДБР в п’ятницю, 6 вересня.

Слідчі встановили, що зловмисники пропонували своїм знайомим оформити медичні документи з виключенням з військового обліку в одному з київських ТЦК та СП. Свої послуги військовослужбовці оцінили у 8 тис. доларів.

«Зловмисники взяли передоплату 500 доларів у одного зі своїх знайомих. Їх затримали під час отримання фінальної частини суми, яку вони начебто брали для оплати послуг у військкоматі», – ідеться у повідомленні.

Зловмисників затримали під час одержання хабаря від військовозобов'язаного (Фото ДБР)

Військовослужбовцям повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років. Слідство триває, правоохоронці вивчають зв’язки підозрюваних у ТЦК та СП, а також військово-лікарських комісіях столиці. Раніше військовим повідомили про підозру у самовільному залишені військової частини.

Як повідомляв ZAXID.NET, 5 вересня на Рівненщині затримали військову районного ТЦК, яка обіцяла військовозобов’язаному за 13 тис. доларів допомогти отримати відстрочку від мобілізації. Підозрюваній загрожує позбавлення волі строком до восьми років.