Audi 2015 року випуску намагалися ввезти під виглядом гуманітарної допомоги

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили незаконне ввезення елітного авто з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги. Автомобіль Audi Q5 намагалися завезти з Польщі через пункт пропуску в Шегинях для подальшого продажу.

За даними БЕБ, Audi преміального класу 2015 року випуску ввозили через пункт пропуску Медика-Шегині Львівської митниці.

«Автомобіль завозили під виглядом гуманітарної допомоги, його отримувачем значився благодійний фонд. При цьому встановлено, що авто планували продати через інтернет майданчик з продажу вживаних автомобілів», – сказано в повідомленні.

Наразі транспортний засіб вилучено, вирішується питання про накладення на нього арешту. Кримінальне провадження розслідують за

Досудове розслідування за статтею про шахрайство з фінансовими ресурсами (ч. 2 ст. 222 ККУ). Також встановлюють усіх причетних до схеми.