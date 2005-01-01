Суд оштрафував львів'янина, що представлявся поліцейським і вимагав гроші за начебто скоєну ДТП

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області оштрафував на 850 грн телефонного шахрая, що щонайменше тричі ошукав жителів Львівщини, говорячи, що їхні близькі скоїли ДТП і потрібні гроші, щоб їх не посадили у тюрму.

Як зазначено у вироку суду від 16 січня 2018 року, 3 жовтня чоловік вимагав і отримав золоті вироби на 60 тис. грн від мешканки Кам’янки-Бузької за те, щоб її внука не посадили у тюрму за начебто скоєну ним ДТП. Також 5 жовтня він вимагав і отримав 600 доларів та 2 тис. грн від матері, повідомивши їй, що її син збив людину, яка перебуває у важкому стані. 9 жовтня 2017 року шахрай за аналогічної схемою вимагав 20 тис. грн.

Як писав ZAXID.NET, 35-річний шахрай телефонував жінкам та представлявся поліцейським, після чого приїздив до них додому і забирав гроші, які були необхідні, щоб не відкривати кримінальні провадження щодо їхніх близьких, які начебто скоїли наїхали на людину.

Зловмисник та усі потерпілі уклали угоду про примирення, відтак суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення згідно ч.2 ст.190 ККУ (Шахрайство) та оштрафували на 850 грн.

До слова, чоловік був раніше судимим за розбій та викрадення, вимагання чи привласнення документів.