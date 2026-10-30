У приміщенні відділку Михайло Сеньків надав хабар капітану поліції

Сихівський районний суд Львова виніс вирок львів’янину, який був у розшуку та намагався підкупити поліцейського для уникнення мобілізації. Суд оштрафував його на 25,5 тис. грн.

За матеріалами справи, 16 березня 2026 року 38-річного львів’янина викликали до відділу поліції через те, що він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. У приміщенні відділку Михайло Сеньків надав 6 тис. грн капітану поліції. Чоловік хотів підкупити капітана, щоб той не притягував його до адміністративної відповідальності.

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У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та пояснив, що у березні прибув до поліції через порушення ним законодавства щодо мобілізації. Він розповів, що був у розшуку через ухилення від мобілізації, тому вирішив дати 6 тис. грн поліцейському, щоб його не доставляли до РТЦК та СП, та сподівався на те, що його відпустять.

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Цю справу розглянула суддя Людмила Сабара, яка дослідила усі матеріали справи та призначила львів’янину покарання у вигляді 25,5 тис. грн штрафу та 1 року пробаційного нагляду. Вирок ще можна оскаржити.