Яворівський районний суд покарав місцевого студента Назара Піваварова, який через ревнощі зачинив колишню дівчину в туалеті торгового центру та підстриг їй частину волосся. Суд оштрафував його на 51 грн.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 15 квітня 2024 року в Яворові. Назар Піваваров перебував у торговому центрі Grand разом зі своєю неповнолітньою колишньою дівчиною. Він почав до неї чіплятися та обзивати лайливими словами, потім він завів її в туалет, де обрізав їй частину волосся. На хлопця склали адмінпротокол за порушення громадського порядку.

У суд порушник не зʼявився, втім надав письмові пояснення. В його заяві вказано, що певний час він зустрічався з неповнолітньою дівчиною. Згодом дізнався, що вона надсилає фото та відео інтимного змісту іншим хлопцям, що спричинило між ними сварку. Тоді він вирішив приїхати у Яворів і поговорити з нею. Зустріч призначили у ТЦ Grand. Між ними виникла сварка, хлопець стверджує, що її поведінка була «несумісною з серйозними відносинами». Тоді він вирішив завести її в порожній туалет торгового центру, де обрізав їй частину волосся ножицями, котрі мав при собі для навчання.

Неповнолітня дівчина також на судове засідання не зʼявилася. У письмовій заяві вона пояснила, що певний час дружила з Назаром Піваваровим, однак потім вирішила це спілкування завершити. Він на це не погодився і підстеріг її біля торгового центру, де між ними виник конфлікт.

Зважаючи на обставини справи, суддя Яворівського райсуду Ігор Матвіїв визнав Назара Піваварова винним за ст. 173 КУпАП та призначив 51 грн штрафу. Крім цього, він має сплатити 605 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.