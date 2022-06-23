Водій Renault Logan в’їхав у зупинку громадського транспорту у Рудному

Залізничний районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні таксиста Uklon Василя Раті, який в’їхав у зупинку громадського транспорту в Рудному. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, 23 березня водій Renault Logan в’їхав у зупинку громадського транспорту на вул. Шептицького, 1а у Рудному. У матеріалах справи немає інформації щодо потерпілих, тож, ймовірно, що ніхто не постраждав. Поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння (відповідний запах, нечітка вимова, нестійка хода). Від перевірки на стан сп’яніння Василь Раті відмовився.

Після вчинення ДТП, очевидці вчинили самосуд над нетверезим водієм – чоловіка примотали скотчем до дерева. У постанові суду вказано, що водій Renault Logan на той час працював водієм у сервісі виклику таксі Uklon.

Василь Раті не з’явився на розгляд справи у суді. Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Бориславський визнав водія винним у керуванні в нетверезому стані та оштрафував на 17 тис. грн, його також позбавили водійських прав на один рік.