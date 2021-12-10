Фанатка випадково спровокувала масову ДТП на велогонках Tour de France

Суд оштрафував 31-річну громадянку Франції на 1200 євро (1357 доларів) за те, що вона призвела до величезної аварії на одній з найвідоміших велогонок Tour de France, розмахуючи картонним знаком на шляху гонщиків, інформує BBC.

Крім того, 31-річну жінку також зобов'язали виплатити символічний штраф в 1 євро французькій асоціації професійних велосипедистів.

Інформаційне агентство AFP повідомило, що особистість жінки, яка була вболівальницею на елітних перегонах, не розголошувалась після того, як вона стала об'єктом масових образ в інтернеті.

Інцидент стався ще в червні, а його відеозапис широко поширився в мережі.

Як повідомляв ZAXID.NET, 26 червня на заході Франції між Брестом і Лендерно під час першого етапу Tour de France відбулася масова аварія з вини вболівальниці. Глядачка перетнула обмежувальну лінію і намагалася показати свій плакат на камеру. Німецький велосипедист Тоні Мартін, який їхав ближче всіх до краю, зачепив плакат і впав, що спричинило ланцюгову реакцію в дуже щільній групі гонщиків. Внаслідок інциденту багато учасників заїзду отримали травми, а іспанський спортсмен Марк Солер отримав переломи обох рук. Загалом у цій аварії постраждав 21 спортсмен.