Через ланцюгову реакцію учасниками аварії стали десятки спортсменів

Під час велоперегонів «Тур де Франс» вболівальниця з плакатом випадково спровокувала масове падіння спортсменів, зачепивши одного з них плакатом. Десятки спортсменів отримали травми внаслідок аварії. Загалом постраждав 21 велосипедист, повідомляє спортивний сайт Cyclingnews.

Як повідомляється, дівчина з плакатом стояла на узбіччі. Вона вийшла на дорогу, щоб показати плакат на камеру. Тим самим вболівальниця перетнула обмежувальну лінію і виставила свій плакат, який не помітив перегонник Тоні Мартін. Він врізався в картонний плакат і спровокував масове падіння велосипедистів, які їхали за ним. Постраждав 21 спортсмен.

Загалом лише небагатьом учасникам заїзду вдалося уникнути зіткнення – вони пересувалися по краю траси.

Більше за всіх постраждали словенець Прімож Рогліч і бельгієць Ваут Ван Арт. Сам Тоні Мартін ушкодив лікоть, але повернувся до перегонів.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel (@cyclingreporter) June 26, 2021

Інцидент стався на 47-му кілометрі до фінішу, на вершині підйому. Загальна протяжність перегонів становила 197,8 кілометра.

Що тепер чекає на фанатку, що спровокувала аварію, не повідомляється

Нагадаємо, що «Тур де Франс» – щорічні шосейні багатоденні велоперегони дорогами Франції. Наразі це найпрестижніше змагання серед багатоденних перегонів у професійному велоспорті.