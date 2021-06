Під час велоперегонів «Тур де Франс» вболівальниця з плакатом випадково спровокувала масове падіння спортсменів, зачепивши одного з них плакатом. Десятки спортсменів отримали травми внаслідок аварії. Загалом постраждав 21 велосипедист, повідомляє спортивний сайт Cyclingnews.

Як повідомляється, дівчина з плакатом стояла на узбіччі. Вона вийшла на дорогу, щоб показати плакат на камеру. Тим самим вболівальниця перетнула обмежувальну лінію і виставила свій плакат, який не помітив перегонник Тоні Мартін. Він врізався в картонний плакат і спровокував масове падіння велосипедистів, які їхали за ним. Постраждав 21 спортсмен.

Idiotic fans at the side of the road wiping out riders Tour de France hopes. #clueless #tdf #TourDeFrance2021 #tourdefrance pic.twitter.com/i3iLu4vakf