Водій приміської маршрутки розбив авто на вул. Городоцькій

Галицький районний суд Львова оштрафував на 850 грн водія приміської маршрутки №184а Богдана Кривого, який в’їхав у два автомобілі, які зупинились перед ним на світлофорі. У цей момент водій відволікся на телефон.

Аварія трапилась 19 січня на вул. Городоцькій біля цирку. Богдан Кривий керував автобусом БАЗ А079, що курсував за маршрутом №184а, та в’їхав у авто Citroen C3 та Kia Sportage, які зупинились перед ним на заборонений сигнал світлофора.

Повідомляючи про цю ДТП, патрульна поліція Львівщини інформувала, що водій відволікся на мобільний телефон. Також поліція оприлюднила запис з камер відеоспостереження, на якому видно, що після зіткнення водій кидає з рук «щось дуже схоже на мобільний телефон».