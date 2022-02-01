Суд оштрафував водія маршрутки, що через телефон розбив два авто
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Галицький районний суд Львова оштрафував на 850 грн водія приміської маршрутки №184а Богдана Кривого, який в’їхав у два автомобілі, які зупинились перед ним на світлофорі. У цей момент водій відволікся на телефон.
Аварія трапилась 19 січня на вул. Городоцькій біля цирку. Богдан Кривий керував автобусом БАЗ А079, що курсував за маршрутом №184а, та в’їхав у авто Citroen C3 та Kia Sportage, які зупинились перед ним на заборонений сигнал світлофора.
Повідомляючи про цю ДТП, патрульна поліція Львівщини інформувала, що водій відволікся на мобільний телефон. Також поліція оприлюднила запис з камер відеоспостереження, на якому видно, що після зіткнення водій кидає з рук «щось дуже схоже на мобільний телефон».
Водій автобуса сказав поліцейським, що «почав гальмувати вчасно, але його занесло на бруківці». У суді він визнав свою провину у вчиненні ДТП.
Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Зубачик визнала Богдана Кривого винним у вчиненні ДТП та оштрафувала на 850 грн.
Додамо, що водія оштрафували лише за вчинення ДТП, у постанові суду нічого не вказано про відшкодування матеріальних збитків водіям.