У Львові водій приміської маршрутки №184а в'їхав у два автомобілі, які зупинилися перед ним на червоне світло світлофора. Як повідомляє патрульна поліція, водій громадського транспорту відволікся на мобільний телефон.

ДТП трапилася 19 січня близько 14 години на вул. Городоцькій неподалік цирку.

«Водій громадського транспорту в останній момент помічає два автомобілі, які зупинилися перед світлофором. Та, на жаль, часу відреагувати і зупинитися керманичу маршрутки не вистачило. Він просто зносить на своєму шляху автомобілі Kia та Citroen. На щастя, без потерпілих», — повідомили 20 січня у прес-службі патрульної поліції Львова.

Також поліція оприлюднила запис з камер відеоспостереження, на якому видно, що після зіткнення водій кидає з рук «щось дуже схоже на мобільний телефон».

Водій автобуса пояснив поліцейським, що він «почав гальмувати вчасно, але його занесло на бруківці». На нього склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП).

«Відповідно до ПДР, водіям категорично забороняється користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання). Відповідальність за порушення заборони визначається ч.2 ст.122 КУпАП і карається штрафом 510 гривень. Водночас закон не забороняє користуватися пристроями hands free, оскільки водій має можливість керувати транспортним засобом, використовуючи обидві руки (наприклад, Bluetooth-гарнітури)», — нагадали у поліції.