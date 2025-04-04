Іваничівський районний суд виніс вирок Іван Салатюку за самовільне захоплення землі у межах прибережної смуги. Обвинувачений без жодних дозвільних документів засіяв ділянку, за що отримав 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 1 квітня, восени 2024 року Іван Салатюк засіяв 0,1 га землі в межах прибережної захисної смуги річки Луга, яка розташована поблизу села Старий Порицьк Володимирського району. За даними слідства, обвинувачений не мав для цього жодних дозвільних документів.

Іван Салатюк визнав свою провину і уклав відповідну угоду з прокурором. Він також відшкодував завдані збитки законному власнику.

Суддя Марта Федечко визнала волинянина винним за ч.2 ст.197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки в охоронних зонах) й призначила 17 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.