Фермер з Рівненщини відбувся штрафом за захоплення 29 га землі для вирощування кукурудзи
Обвинувачений засіяв ділянку, яка йому не належить
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Гощанський районний суд виніс вирок Ярославу Довгальцю за самовільне захоплення 29 га землі. Фермер без жодних дозвільних документів засіяв цю ділянку кукурудзою, за що отримав 3400 грн штрафу.
Як йдеться у вироку від 26 лютого, у березні 2024 року голова фермерського господарства «Агродар-Вік» Ярослав Довгалець засіяв 29 га землі в смт Гоща кукурудзою. Обвинувачений жодних дозвільних документів не мав, тож завдав законному власнику збитків на 265 тис. грн.
Ярослав Довгалець визнав свою провину і уклав відповідну угоду з прокурором. Крім того, він відшкодував завдані збитки.
Суддя Юлія Оленич визнала фермера винним за ч.1 ст.197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки) й призначила 3400 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.