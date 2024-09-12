У Рівненському районі чоловік обробляв землю без відповідних документів

Гощанський районний суд виніс вирок Олегу Оксенчуку за самовільне зайняття понад 6 га землі. Чоловік без дозвільних документів засіяв цю ділянку зерновими, за що отримав 3400 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 10 вересня, у березні 2024 року Олег Оксенчук вирішив розорати понад 6 га землі між селами Мнишин і Подоляни Рівненського району та вирощувати там сільськогосподарські культури. Через оголошення чоловік знайшов тракториста, який обробив ділянку й засіяв її пшеницю. За даними слідства, обвинувачений жодних дозвільних документів не мав, тому своїми діями завдав законному власнику збитків на 165 782 грн.

У суді Олег Оксенчук свою вину визнав і розкаявся. Просив суворо його не карати.

Суддя Дмитро Пацко визнав жителя Рівненщини винним за ч.1 ст.197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки, чим завдано значної шкоди її законному власнику) й призначив 3400 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.