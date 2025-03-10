Інцидент стався у селищі Буштино в червні 2024 року

Тячівський районний суд визнав місцеву мешканку Вікторію Саніну винною у хуліганстві. За побиття фельдшерки швидкої допомоги закарпатці призначили 17 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 26 лютого. Йдеться про інцидент, який стався у червні 2024 року. Бригада «швидкої» виїхала на виклик у селище Буштино Тячівського району, щоб надати допомогу непритомній дівчині. Фельдшерка оглянула пацієнтку, поміряла тиск та зробила ін’єкцію. Поки дівчина приходила до свідомості, обвинувачена штовхнула лікарку, а потім вдарила її цеглиною по голові. Внаслідок удару фельдшерка знепритомніла, а нападниця втекла з місця події.

Під час судового засідання Вікторія Саніна визнала свою вину і пояснила, що в той день почула на вулиці гамір, вийшла з подвір’я і побачила непритомну жінку. Вона викликала «швидку», а коли медики приїхали, посварилася з ними, після чого вдарила потерпілу. Обвинувачена попросила суд суворо її не карати. У свою чергу, фельдшерка просила призначити нападниці покарання згідно з законом.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Мирослава Стецюк визнала Вікторію Саніну винною у хуліганстві і призначила їй 17 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.