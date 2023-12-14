Стрийський міськрайонний суд виніс вирок 54-річному Роману С., який у 2020 році з рушниці застрелив колишнього співмешканця своєї доньки. Суд призначив йому 4 роки позбавлення волі. Крім цього, він має заплатити 500 тис. грн моральної компенсації родичам загиблого.

Вбивство трапилось ввечері 21 квітня 2020 року на вул. Шевченка в Східниці, неподалік бювету питної води. Як вказано в матеріалах справи, через постійні конфлікти та образи зі сторони колишнього хлопця своєї доньки Роман С. вистрілив у нього з мисливської рушниці ІЖ. Унаслідок цього 33-річний чоловік помер на місці від вогнепального поранення в голову.

У суді Роман С. пояснив, що того дня він із донькою та її подругою були вдома, коли до них прийшов колишній співмешканець доньки. Він повалив дівчину на землю та почав бити ногами, погрожуючи їх усіх жорстоко убити. Батько вигнав 33-річного чоловіка з хати й узяв мисливську рушницю, аби залякати його. Перший постріл він здійснив у повітря. Вдруге вистрілив із несподіванки після того, як чоловік погрожував кинути в їхній будинок гранату.

Він також додав, що загиблий неодноразово бив його доньку і погрожував фізичною розправою всій сім’ї, підпалював будинок і кидав у вікна пакети з вибухівкою. Через погрози він звертався в поліцію і прокуратуру, втім реакції від правоохоронців не було. Роман С. зауважив, що вистрілив у чоловіка не спеціально, а таким чином захищав свою сім’ю.

Батько загиблого в суді розповів, що був проти стосунків сина з донькою Романа С., адже в той час він був в стосунках із іншою жінкою. Однак, за його словами, дівчина сама ініціювала зустрічі з його сином, хоча свідки в суді це заперечили.

Враховуючи обставини справи, суддя Стрийського міськрайонного суду Руслан Шрамко визнав Романа С. винним в умисному вбивстві за ст. 116 ККУ та призначив 4 роки позбавлення волі. Крім цього, він має заплатити родині загиблого 500 тис. грн моральної компенсації і 40,7 тис. грн судових витрат на експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.