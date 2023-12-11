Галицький районний суд Львова наприкінці листопада виніс вирок 37-річному львів’янину Іванові Долішньому, який восени 2019 року вбив знайомого, завдавши йому 20 ударів молотком по голові. Винуватцю присудили 11 років тюрми. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, чоловіки познайомилися ще у 2015 році в шаховому клубі. 18 вересня 2019 року обвинувачений прийшов додому до знайомого зіграти в шахи, де вони посварилися. У суді Іван Долішній заявив, що потерпілий почав його ображати – словесно принижував його та безпідставно звинувачував, що він винен йому гроші. Так між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. У результаті обвинувачений завдав своєму опоненту близько 20 ударів молотком по голові, після чого втік, зачинивши тіло померлого в помешканні.

За висновками експертизи, постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму, переломи кісток склепіння черепа з пошкодженням мозкової оболонки, розтрощення кісток лицевого черепа, від чого помер на місці.

Тіло чоловіка виявили працівники ЖЕКу та правоохоронці більш ніж через тиждень після смерті.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину заперечив, заявивши, що під час досудового розслідування його дії кваліфікували неправильно та не врахували того, що він вчинив злочин у стані афекту. Також він пояснив, що про згадану подію не повідомляв поліцію, оскільки не хотів засмучувати свою дружину, яка мала невдовзі народити дитину.

Розглянувши матеріали, суд визнав 37-річного львів’янина винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Йому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. На вирок ще може бути подана апеляція.