Личаківський районний суд призначив рік умовно львів’янину Тарасу Рогальському, який заборгував сину 108 тис. грн аліментів. Аби не платити аліменти, впродовж 5 років він ніде офіційно не працював.

Як вказано в матеріалах справи, після розлучення 14 березня 2019 року Яворівський райсуд зобов’язав Тараса Рогальського сплачувати своєму сину щомісяця 2000 грн аліментів. Однак із вересня 2018 року, з моменту пред’явлення позову, й до березня 2023 року він жодного разу аліментів не сплатив. При цьому він не був офіційно працевлаштований, а щоб ухилитись від сплати аліментів, працював у приватного підприємця неоформленим. Загалом він не сплатив аліментів за 54 місяці та заборгував 108 тис. грн.

У суді Тарас Рогальський свою провину визнав, тож, враховуючи це, 17 травня суддя Личаківського районного суду Володимир Мармаш визнав його винним за ч. 1 ст. 164 та призначив йому рік ув’язнення, однак від виконання покарання його звільнили, замінивши реальний термін на рік іспитового строку. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що згідно з даними судового реєстру, Тарас Рогальський має низку боргів за комунальні послуги, а також боргує перед банком.