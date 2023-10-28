Суд виніс постанову за булінг у сільській школі

Миколаївський районний суд Львівської області 26 жовтня покарав маму учня 5 класу школи у селі Дроговиж Миколаївської громади Оксану Коваль за те, що її син вчиняє булінг щодо вчителів та однокласників. Мама п’ятикласника має сплатити 850 грн штрафу.

За матеріалами адміністративної справи, учень 5 класу Дроговизького ЗЗСО І-ІІІ ст. систематично вчиняє булінг відносно своїх однокласників та учителів, а саме – зриває уроки, кричить, нецензурно лається, агресивно поводиться як до вчителів, так і до учнів.

Оскільки школяр не досяг віку, з якого настає відповідальність, суд покарав його маму Оксану Коваль за булінг в освітньому закладі (ст.173-4 ч.3 КУпАП).

У суді мама школяра свою вину визнала та просила суворо її не карати.

Вивчивши матеріали справи – повідомлення Дроговизької ЗЗСО від 20 вересня, характеристику школяра, письмові поясненнями, відео та інше – суддя Олександр Бачун вирішив покарати жінку штрафом у розмірі 850 грн. Також вона має сплатити 536 грн судового збору. На постанову суду ще може бути подана апеляція.