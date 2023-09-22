На Хмельниччині вчителька оскаржила постанову про вчиненнею нею булінгу щодо учнів. Зокрема, декілька батьків стверджували, що педагогиня обзиває і принижує дітей. Влітку суд першої інстанції визнав її винною у вчиненні булінгу, але штрафувати не став через завершення строків давності. Однак, жінка вирішила оскаржити це рішення і домоглась, аби апеляційний суд скасував постанову і визнав її невинуватою.

Як йдеться у постанові Летичівського райсуду, жінка працює вчителькою молодших класів у Меджибізькому ліцеї. Четверо батьків третьокласників розповіли, що педагогиня називає їхніх дітей дурнями, кричить на них та принижує. Це ж підтвердив шкільний психолог на основі бесід з учнями.

«В усіх чотирьох дітей встановлено психологічні ознаки булінгу, зокрема, втрата інтересу до навчання небажання бачити класного керівника, відчувають безпорадність і страх від постійної загрози на уроках, діти проявляють дратівливість навіть при згадці про вчительку», – йдеться у матеріалах справи.

Тоді суд першої інстанції визнав її винною у вчиненні булінгу відносно учнів, але жодного покарання не призначив, оскільки завершили строки давності притягнення до адмінвідповідальності. Водночас тоді у школі їй оголосили догану, а також постановили провести позачергову атестацію.

Однак, вчителька все ж вирішила оскаржити рішення і подала апеляцію, вимагаючи визнати її невинуватою. Зокрема, вона наполягала на тому, що вона не вчиняла булінг на систематичній основі, бо був лише один конфлікт. Також вона навела свідчення інших батьків, які позитивно оцінили роботу вчительки і запевнили, що жодних принижень вона не вчиняла.

«Судом не звернуто увагу на той факт, що усі чотири протоколи складено як під копірку та ще й одним почерком, але підписані різними особами, а тому вважає, що такі дії поліції направлені саме на кваліфікацію систематичності нібито вчинення [вчителькою] булінгу відносно малолітніх учнів її класу», – йдеться у апеляційній скарзі.

Дослідивши матеріали справи, суддя вирішив задовольнити позов і визнав вчительку невинуватою у вчиненні булінгу і закрити справу «за відсутністю події та складу зазначеного адміністративного правопорушення».

«Пояснення, які вказують на неналежні дії зі сторони [вчительки], наводяться лише зі слів малолітніх дітей, при цьому батьки таких дітей, з метою встановлення глибини душевних переживань дитини, наявності психологічних чи фізичних травм у їхнії дітей, внаслідок дій [вчительки] до відповідних кваліфікованих спеціалістів не зверталися», – йдеться у постанові.

Рішення суду є остаточним та оскарженню не підлягає.