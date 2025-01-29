Жінка прив'язувала брата ланцюгом до ліжка, щоб він не виходив з будинку

Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок місцевій мешканці Христині Ковалик за незаконне позбавлення волі та домашнє насильство над психічнохворим братом. Жінка прив’язувала хворого брата ланцюгом до ліжка та принижувала його.

Як зазначається в матеріалах справи, жінка доглядала рідного брата, який має інвалідність II групи внаслідок психічного розладу.

Встановлено, що в серпні цього року жінка разом зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, в нічний час прив’язувала брата з інвалідністю металевим ланцюгом за ногу до ніжки ліжка у кімнаті, а кінці ланцюга замикали на замок, щоб брат не виходив за межі будинку.

Унаслідок таких дій хворий був позбавлений можливості вільно пересуватися, належно харчуватися та справляти свої фізіологічні потреби, що призвело до його фізичних страждань та приниження гідності. У подальшому він потрапив на стаціонарне лікування до КНП «Стрийська міська об’єднана лікарня».

Окрім того, встановлено, що обвинувачена нецензурно ображала брата та не дбала про його здоров’я. Експертиза виявила у постраждалого садна на голові, які кваліфікували як легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачена уклала угоду з прокурором про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Суддя Олександр Бачун визнав Христину Ковалик винною у домашньому насильстві та незаконному позбавленні волі людини (ст.126-1, ч.2 ст. 146 ККУ) та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас винуватицю звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну.